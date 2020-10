Nagorno-Karabakh: Armenia, Azerbaigian respinge proposta ritiro feriti tramite Croce rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Azerbaigian ha respinto la proposta di procedere, durante la tregua in atto con l’Armenia nel conflitto del Nagorno-Karabakh, al ritiro dei militari feriti ancora sul campo di battaglia attraverso la mediazione del Comitato internazionale di la Croce Rossa. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Erevan in una nota. “Quanto sopra attesta il fatto che il clan Aliyev (in riferimento alla famiglia al potere in Azerbaigian), che si è trasformato in uno strumento dell'espansionismo turco nella regione, si preoccupa solo di mantenere la presa sul potere e pur essendo terrorizzato dall'inevitabile prospettiva di essere responsabile dinanzi al proprio popolo per lo scatenamento una guerra e per le numerose vite che ha rivendicato, cerca di rimandare l'inevitabile momento della verità”, riferisce la nota del dicastero di Erevan. (Rum)