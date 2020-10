Polonia: premier Morawiecki termina il periodo di quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha concluso il periodo la quarantena, in cui si trovava a causa del contatto con una persona contagiata dal coronavirus. Lo ha scritto su Twitter il portavoce del governo Piotr Muller. Pochi giorni fa, Morawiecki si è autoisolato in quanto finito in contatto con una persona positiva al Covid e nonostante il suo tampone fosse risultato negativo. "Il primo ministro Mateusz Morawiecki ha terminato la sua quarantena. Fino a questo momento, ha tenuto riunioni a distanza del centro di gestione delle crisi del governo, del Consiglio dei ministri e di altre strutture", ha scritto Muller. In precedenza è stato riferito che a causa della quarantena, Morawiecki non ha potuto partecipare al vertice dell'Ue tenutosi giovedì e venerdì a Bruxelles. In quest'occasione il capo del governo polacco è stato rappresentato dal primo ministro ceco, Andrei Babis. (Vap)