Covid: Romeo (Lega), Conte ci coinvolga, tenuta Paese non è esclusiva governo

- Il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo, in una nota, afferma: "in un momento così delicato come quello che attraversa il Paese, Conte dovrebbe coinvolgere l'opposizione prima di assumere importanti decisioni, rendendo noti anche a noi e a tutto il Parlamento, i contenuti delle relazioni del Comitato tecnico scientifico. La salute degli italiani e la tutela dell'economia non possono continuare ad essere un affare privato del governo".(Com)