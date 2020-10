Cina-Vaticano: cardinale Zen a "Formiche", Santa Sede riconosce vescovi "illegittimi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vaticano ha riconosciuto sette vescovi cinesi che per anni hanno "sfidato l'autorità del Papa" e sono invece stati di recente invitati ad integrare la Chiesa ufficiale, consegnando in parte la diocesi cinese nelle mani del governo di Pechino. E' la dura critica espressa dall'arcivescovo emerito di Hong Kong, Joseph Zeng, in una conversazione con la rivista "Formiche", nella quale il religioso accusa la Santa Sede di aver dato credito a vescovi cinesi "illegittimi" ed "opportunisti", che hanno trascinato verso il basso la reputazione della diocesi di Pechino, esponendola a pericolosi equilibri politici. "Come ha potuto il Papa riconoscerli come veri vescovi ed imporli ai fedeli? In due delle sette diocesi c'erano due vescovi della comunità cosiddetta clandestina", ha detto Zeng, accusando i religiosi di essere stati ordinati in modo illecito, di avere in alcuni casi moglie e figli e soprattutto di non aver mai dato segno di pentimento, né di riconoscenza al Papa per il perdono concesso. L'arcivescovo cinese è inoltre tornato a criticare duramente gli accordi provvisori siglati il 22 settembre del 2018 fra Pechino ed la Santa Sede, sottolineando la segretezza del testo - "anche per me, un cardinale cinese" - e criticando l'approccio di apertura espresso negli Orientamenti pastorali della Santa Sede nel documento di fine giugno scorso, dove - denuncia Zeng - si incoraggiano "tutti i sacerdoti ad uscire dalla clandestinità ed entrare nella Chiesa dell’associazione patriottica, completamente sotto il controllo del governo". Per il cardinale, che accusa il Vaticano di "legittimare" in questo modo "la Chiesa scismatica" cinese, l'approccio vaticano ha "consegnato nelle mani del governo la 'Chiesa ufficiale con i vescovi 'opportunisti'". (Res)