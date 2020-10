Roma: li scambia per clienti e offre droga ad agenti mentre arrestano altro spacciatore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella zona della Stazione Termini due spacciatori sono stati arrestati dagli agenti del commissariato Viminale: B.A. e J.A., entrambi nativi del Gambia, rispettivamente di 24 e 22 anni, vendevano marijuana in via Giolitti. Un 36enne romano è stato denunciato presso il distretto Salario perché, durante una perquisizione effettuata per altri reati, è stato sorpreso con 70 grammi di "fumo". Cocaina, hashish e marijuana per un peso totale di 10 grammi è quanto è stato sequestrato ad A.M., rocchigiano di 21 anni, arrestato dagli agenti del commissariato di Albano. L'eroina è la droga spacciata da M.C.M., un 50enne originario del Sierra Leone, nelle vicinanze del mercato rionale d'Esquilino; ad arrestarlo gli agenti dell'omonimo commissariato che lo hanno sorpreso mentre vendeva una dose. (Rer)