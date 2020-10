Slovacchia: premier Matovic annuncia test di massa per fermare diffusione del Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovacchia avvierà un programma di test di massa per identificare i casi di Covid-19 presenti nel paese che coinvolgerà tutti i cittadini dai 10 anni in su. Lo ha detto il premier slovacco Igor Matovic, secondo cui, dopo il recente vertiginoso aumento dei contagi, i test di massa sono l’unica soluzione per arrestare la diffusione del coronavirus in Slovacchia. Non è chiaro se i test a livello nazionale saranno obbligatori o volontari. “I bambini di età inferiore ai 10 anni non dovrebbero essere testati, ha detto durante una conferenza stampa Matovic, citando i consigli dei pediatri. I test saranno condotti nel corso dei prossimi due fine settimana. Il programma inizierà negli hotspot del coronavirus sparsi per il paese il prossimo fine settimana e si ripeterà nel resto del paese il 31 ottobre e il primo novembre, riferisce l’agenzia di stampa “Tasr”. La polizia e l'esercito aiuteranno con l'operazione per non sovraccaricare gli operatori sanitari. (Vap)