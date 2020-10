Covid: Kurz, situazione in Austria è molto grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Austria è molto grave: non solo a causa del numero elevato di nuovi contagi, ma per i rischi conseguenti per il settore sanitario. Lo ha detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz in un'intervista al quotidiano viennese "Osterreich". “Se il numero di contagi dovesse crescere ulteriormente, si raggiungerebbe la massima capienza dei nostri ospedali e delle nostre unità di terapia intensiva”, ha detto Kurz. Il cancelliere austriaco ha affermato che il numero di persone recentemente contagiate è raddoppiato in tre settimane e che è quindi urgentemente necessario fermare questa tendenza. (Rel)