Medio Oriente: l'Egitto condanna i nuovi insediamenti israeliani in Cisgiordania

- L'Egitto ha condannato l'annuncio delle autorità israeliane sulla costruzione di migliaia di nuove unità abitative in Cisgiordania. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Affari esteri del paese arabo, Ahmed Hafez, in un comunicato stampa. "L'espansione degli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata viola la legittimità e la sicurezza internazionali, in particolare la risoluzione numero 2334 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite", si legge nella dichiarazione. "Tali politiche israeliane esacerbano ulteriormente la mancanza di fiducia tra le parti interessate, oltre a minare le possibilità di avviare un dialogo costruttivo con la parte palestinese, e costituiscono una grave minaccia alla soluzione dei due Stati", ha detto Hafez. (segue) (Cae)