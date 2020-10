Medio Oriente: l'Egitto condanna i nuovi insediamenti israeliani in Cisgiordania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì e giovedì 14 e 15 ottobre il Consiglio superiore di pianificazione per la Giudea e la Samaria ha tenuto la sua prima riunione in otto mesi, approvando i piani per la costruzione di 5.288 nuove case, portando il totale annuale a 9.333. Si tratta della prima approvazione di nuove abitazioni dopo la firma degli accordi per la normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra Israele ed Emirati avvenuta il 15 settembre scorso, sottolinea il quotidiano israeliano “Arutz Sheva”. La scelta degli Emirati è stata percepita dalla leadership palestinese come un tradimento alla causa palestinese. L’ultima approvazione di nuovi insediamenti era avvenuta lo scorso febbraio, perché la riunione prevista a maggio è stata annullata. Lo scorso agosto i leader dei coloni del Consiglio di Yesha hanno accusato il primo ministro, Benjamin Netanyahu, di aver imposto un congelamento “de facto” dei nuovi insediamenti. (segue) (Cae)