Medio Oriente: l'Egitto condanna i nuovi insediamenti israeliani in Cisgiordania (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità nazionale palestinese (Anp), da parte sua, ha denunciato alle Nazioni Unite che Israele sta “aprendo la strada all'apartheid” con l'approvazione dei piani per costruire 5.288 nuove unità abitative in Cisgiordania. "Israele persiste con le sue violazioni e indebolisce ulteriormente la soluzione dei due Stati lungo i confini del 1967, aprendo la strada alla realtà di uno Stato dell'apartheid, mentre allo stesso tempo si traveste da partner regionale che crede nell'avanzamento pace e stabilità, cercando di promuovere la sua posizione nella comunità internazionale sulla base di false credenziali ", ha scritto in una lettera indirizzata alle Nazioni Unire l'ambasciatore palestinese al Palazzo di Vetro, Riyad Mansour. “Questo è il risultato diretto della mancanza di responsabilità per un'occupazione che ha ampliato il proprio controllo territoriale di giorno in giorno negli ultimi 53 anni. Dato il suo completo allontanamento dalla soluzione dei due Stati, non ci si può fidare dell'appello di Israele alla pace", ha detto ancora il diplomatico. (Cae)