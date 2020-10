Energia: ministro Esteri tedesco Maas, Nord Stream 2 sarà completato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione del gasdotto Nord Stream 2 sarà completata nonostante l'opposizione degli Stati Uniti. Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas in un'intervista al gruppo “Redaktionsnetzwerk Deutschland”, ma ha sottolineato di non sapere ancora quando accadrà. "Partiamo dal presupposto che il Nord Stream 2 sarà completato. La vera domanda è quando", ha detto Maas. "Le decisioni sulla nostra politica energetica e l'approvvigionamento le prendiamo qui in Europa”, ha aggiunto il capo della diplomazia tedesca. Gli Stati Uniti hanno già imposto alcune sanzioni al progetto Nord Stream 2 e hanno minacciato di ampliarle se il gasdotto sarà completato nel tentativo di ridurre l'influenza della Russia sul mercato del gas europeo. L'Ue ha fatto sapere più volte che tale mossa sarebbe "inaccettabile" e la Germania ha insistito sul fatto che il progetto "non fornisce alcun valido motivo" per emettere delle sanzioni. (Geb)