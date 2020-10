Egitto: oggi la prima sessione del nuovo Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il neoeletto Senato egiziano terrà oggi, domenica 18 ottobre, la sua prima sessione procedurale. I lavori saranno presieduti da Galal Haridi, co-fondatore del Partito dei guardiani della nazione, in qualità di membro più anziano. Haridi, 91 anni, è un ufficiale dell'esercito in congedo considerato il fondatore dei commandos egiziani nel 1955. La sessione procedurale vedrà l'attuazione di due decreti del presidente Abdel Fatah al Sisi. Questi ultimi includono la convocazione dello stesso Al Sisi per la riunione odierna del Senato e la nomina presidenziale di cento senatori. La sessione prevede anche la cerimonia di giuramento costituzionale dei 300 senatori, prima di eleggere un presidente e due vice a scrutinio segreto. La riunione di apertura del Senato si terrà presso la sede dell'ex Consiglio della Shura, sciolto nel 2013. Secondo i media locali, il partito Mostaqbal Watan, che detiene la maggioranza dei seggi al Senato, dovrebbe nominare il suo capo Abdel-Wahab Abdel- Razek, ex presidente della Suprema corte costituzionale, come presidente del Senato. (Cae)