Roma: Figliomeni (Fd'I), esposto e commissione trasparenza su uccisione cinghiali

- "A seguito della crudele uccisione della famigliola di cinghiali, avvenuta nel parco Mario Moderni in via della Cava Aurelia, ho predisposto un accesso agli atti per ottenere la documentazione da allegare alla Denuncia alle Autorità competenti, che stiamo preparando con le colleghe avvocatesse Giada Bernardi e Aurora Loprete, esperte in diritto degli animali, al fine di accertare le responsabilità anche giudiziarie sulla disumana esecuzione avvenuta davanti ai volontari ed associazioni animaliste che hanno fatto di tutto per evitarla". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea Capitolina. "Ho chiesto altresì la immediata convocazione della commissione trasparenza con l'audizione di tutte le parti interessate, Comune, Regione ed Asl perché, oltre che impegnarsi affinché le istituzioni risolvano la 'questione cinghiali', è inaccettabile subire oltre al danno la beffa con dichiarazioni assurde e fantasiose tendenti a scaricare su altri le proprie colpe. Vogliamo l'accertamento anche delle responsabilità penali oltre quelle evidenti dal punto di vista politico e, visto che il Sindaco stesso è parte interessata, non ci fidiamo assolutamente di quanto dichiarato dalla Raggi sulla istituzione di una commissione d'inchiesta amministrativa, che ha soltanto l'obiettivo di gettare fumo negli occhi della gente. Tra l'altro abbiamo visto che alle commissioni di indagini il Sindaco è abbastanza "allergico avendo fatto bocciare dai suoi compagni del M5s quella sull'Ipa su cui ci sono evidenti sue responsabilità", conclude la nota. (Com)