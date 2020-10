Roma: non si fermano all'alt e gettano cocaina dalla moto in corsa, arrestati spacciatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due attività antidroga, hanno permesso ai carabinieri della compagnia Roma Casilina di arrestare ben 3 spacciatori nel giro di poche ore. Due viaggiavano a bordo di una moto ed hanno eluso l’alt imposto dai carabinieri della stazione Roma Cinecittà, impegnati in un posto di controllo in piazza dei Consoli. Ne è scaturito un inseguimento, nel corso del quale i due sospetti hanno anche tentato di disfarsi di un involucro che conteneva 5 grammi di cocaina, recuperato dai militari. Dopo essere stati bloccati, i fuggitivi – due romani di 50 e 52 anni, entrambi con precedenti – sono stati anche trovati in possesso di circa 2.700 euro in contanti ritenuti provento illecito. Per questi motivi i due sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posti nelle rispettive abitazioni al regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. (segue) (Rer)