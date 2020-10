Roma: non si fermano all'alt e gettano cocaina dalla moto in corsa, arrestati spacciatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In via Manfredonia, al Quarticciolo, i carabinieri della stazione Roma Tor Tre Teste hanno arrestato uno spacciatore italiano di 33 anni, già con precedenti, che era stato poco prima notato mentre vendeva una dose di cocaina ad un cliente. I militari sono riusciti a bloccarli entrambi e a recuperare la dose e il denaro. Nel corso della perquisizione, i militari hanno trovato e sequestrato 2 dosi di cocaina e 150 euro in contanti, ritenuti provento della pregressa attività di spaccio. L’acquirente è stato invece identificato e segnalato quale assuntore alla competente Autorità. Lo spacciatore dopo l’arresto è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida fissata lunedì mattina. (Rer)