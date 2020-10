Covid: Astorre (Pd), no alla chiusura anticipata dei ristoranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi auguro che venga scartata l'ipotesi di chiusura anticipata dei ristoranti alle 22. Chiudere alle 24 potrebbe essere un utile compromesso". E' quanto scrive in una nota il segretario del Pd Lazio, Bruno Astorre, in merito alle nuove misure restrittive allo studio del governo. "Significherebbe procurare danni enormi a chi con coraggio ha rialzato la saracinesca dopo i danni enormi della prima fase dell'emergenza Covid-19. Più opportuno invece - conclude Astorre - aumentare i controlli per il rispetto delle misure di sicurezza, come ingressi contingentati, distanziamento e sanificazione".(Rer)