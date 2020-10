Spagna: Vox presenterà mercoledì una nuova mozione di sfiducia contro il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apre mercoledì al Congresso spagnolo il dibattito una nuova mozione di sfiducia presentata dal partito di estrema destra Vox contro il governo. Lo strumento della mozione di sfiducia ha subito una profonda modifica negli ultimi anni: fra il 1987 e il 2017 – ovvero in trent’anni – non ne era stata presentata manco una, mentre negli ultimi tre anni ne sono arrivate tre. Una ha avuto successo: quella contro il governo di Mariano Rajoy – in quel momento in minoranza – e ha attivato la maggioranza alternativa in seno all’assemblea legislativa. Anche il Partito socialista europeo (Psoe) ora governa in minoranza, ma non c'è una maggioranza alternativa, motivo per cui la mozione di sfiducia di Vox sembra destinata a fallire, ottenendo solo i 52 voti della formazione politica promotrice. (segue) (Spm)