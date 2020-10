Spagna: Vox presenterà mercoledì una nuova mozione di sfiducia contro il governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spetterà al leader di Vox, Santiago Abascala, presentare la mozione al parlamento e proporre il suo programma alternativo di governo. “Il dibattito sulle mozioni di sfiducia è sempre stato considerato un evento politico straordinario che attira l'attenzione del mondo della politica e dell'opinione pubblica. Ora, però, questo tipo di dibattito sulla politica generale si svolge ogni settimana, quindi l'impatto della mozione, che fallirà anche perché non otterrà voti oltre quelli del gruppo proponente, sarà relativo", afferma un parlamentare esperto citato da "El Mundo". Tuttavia Vox avrà massimo risalto in questa settimana e il partito di estrema destra non intende perdere l'occasione, ma sfruttare al massimo la visibilità concessa dalla mozione. (Spm)