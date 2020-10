Speciale difesa: Italia-Kosovo, webinar scientifico su emergenza Covid-19 organizzato da team sanitario italiano interforze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso il webinar "Gestione ospedaliera dei pazienti Covid-19: l'esperienza italiana per il Kosovo", realizzato sotto gli auspici dell'ambasciata d'Italia in Kosovo e del ministero della Difesa italiano. Come riferisce un comunicato, l'evento – svoltosi in due sessioni - è stato organizzato dall'equipe medica militare italiana che opera in tutto il Kosovo nel quadro di un'iniziativa Difesa-Esteri volta ad assistere le Istituzioni locali nella risposta alla pandemia. I temi trattati hanno coinvolto personale sanitario kosovaro di diverse specialità, medici e infermieri. L'ambasciatore d'Italia, Nicola Orlando, ha aperto la prima sessione del seminario con un saluto di benvenuto ai partecipanti, durante il quale ha sottolineato l'impegno del governo italiano, sin dai primi casi confermati sul territorio, a fianco del popolo e delle istituzioni kosovare nella sfida sanitaria posta dalla pandemia. Nella stessa occasione il Comandante di Kfor, maggior generale Michele Risi, ha evidenziato il ruolo della missione Nato nel facilitare il lavoro del team medico italiano sul campo, come già avvenuto nei mesi scorsi in occasione degli interventi di prevenzione svolti in tutto il Kosovo da parte degli specialisti del reggimento Nbc dell'Esercito che hanno igienizzato decine di edifici pubblici. (Com)