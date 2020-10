Serbia-Kosovo: presidente serbo Vucic riceve domani rappresentante Ue Lajcak (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle scorse settimane il presidente serbo Aleksandar Vucic ha affermato che sono stati aperti due nuovi temi durante l'ultima tappa di dialogo a livello politico tra Belgrado e Pristina tenuta nella giornata del 7 settembre a Bruxelles. Il capo dello Stato serbo ha spiegato che i nuovi temi sono l'Associazione autonoma di comuni a maggioranza serba e le richieste per le proprietà immobiliari e le questioni finanziarie. Fra i temi discussi con il premier kosovaro Avdullah Hoti, ha aggiunto Vucic, ci sono anche quelli relativi alle persone scomparse e gli sfollati. I negoziati, secondo Vucic, stanno affrontando le questioni "più difficili" per le quali ci sono i punti di vista più diversi. "Non appena verrà formato il nuovo governo (in Serbia) e il parlamento inizierà a lavorare a pieno regime, andremo davanti ai deputati per presentare il tema del Kosovo", ha aggiunto Vucic. (Seb)