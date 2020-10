Kosovo: premier Hoti, elezioni anticipate in caso di mancato accordo su futuro capo dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Kosovo potrebbero tenersi elezioni parlamentari anticipate in caso di mancato accordo sulla figura del futuro capo dello Stato. Lo ha affermato il premier kosovaro Avdullah Hoti, in un'intervista a "Klan Kosova". "Non si parla di allargare la coalizione, perché la maggioranza di governo ha il numero di voti richiesto. Quando arriverà il momento di affrontare la questione della carica di presidente, ci siederemo anche con i partiti di opposizione per trovare una soluzione sulla questione. Se non possiamo trovarla, il Kosovo andrà alle elezioni ", ha detto Hoti. Commentando il processo del dialogo, il premier ha detto che insisterà per ottenere il riconoscimento dalla Serbia. "Nelle mie visite nelle capitali europee, ho chiarito i principi su cui mi sono approcciato al processo, auspicando si concluda con il reciproco riconoscimento. Il nostro obiettivo è concludere il processo nella primavera del prossimo anno", ha detto Hoti. (Kop)