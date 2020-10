Covid: la Tunisia opta per il coprifuoco “a macchia di leopardo” per limitare della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia ha prolungato il coprifuoco anti-Covid dalle 20:00 alle 17:00 per altre due settimane in diversi governatorati del paese, tra cui Monastir, Sousse, Sidi Bouzid e Sabalat Ouled Asker. Il governatore di Monastir, Akram Sabr, ha detto che agli over 75 anni viene chiesto di autoisolarsi indipendentemente dalle condizioni di salute. Il comitato incaricato di rispondere ai disastri di Monastir ha rinviato l’adozione della serrata completa alla fine di ottobre, per avere una visione più chiara dell'epidemia. La scorsa settimana era stato introdotto il coprifuoco a Manouba, Ariana e Ben Arous. Allo stato attuale la Tunisia registra più di 1.000 casi di coronavirus al giorno. Il dottor Habib Ghadeer, membro del comitato scientifico per affrontare la pandemia di Covid-19, ha sottolineato che la seconda metà di ottobre è fondamentale per frenare la diffusione del virus Sars-CoV-2 e ridurre i fattori di rischio. Ghadeer ha detto che questa fase è cruciale e determinerà se il coprifuoco sarà esteso o meno ad altre regioni tunisine. “Questo dipende dall'attuazione dei protocolli sanitari e dal rispetto delle misure precauzionali”, ha aggiunto. Nel frattempo, bar e ristoranti, a cui le autorità sanitarie hanno vietato l'uso di sedie e tavoli per ospitare i clienti, possono ora operare con una capacità del 50 per cento, consentendo solo a due persone per volta di utilizzare lo stesso tavolo. (Tut)