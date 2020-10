Viabilità: su R28 chiusure notturne uscita svincolo di Poasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla Complanare di Poasco/Via Emilia (R28) per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 10 di lunedì 19 alle 21 di venerdì 4 dicembre, in modalità permanente, sarà chiuso il ramo di uscita dello svincolo di Poasco, per chi proviene da Milano. In alternativa, Autostrade consiglia di uscire allo svincolo Emilia-Paullo-San Donato Milanese, proseguire sulla SS9 Via Emila e invertire il senso di marcia al rondò della Pieve, per poi immettersi sulla Complanare di Poasco in direzione Milano e uscire allo svincolo di Poasco.(com)