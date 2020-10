Thailandia: sospesi i trasporti a Bangkok in vista di una nuova giornata di proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione di Bangkok, in Thailandia, ha disposto per oggi la chiusura di dieci stazioni della principale linea metropolitana che attraversa la città (la Bangkok Sky Train - Bts), in vista di un nuovo raduno di protesta che potrebbe essere convocato nel pomeriggio dai manifestanti pro democrazia. Lo riferiscono i corrispondenti locali su Twitter, precisando che secondo gli annunci diffusi nelle stazioni metropolitane la chiusura è operativa dalle 15 locali (le 10 in Italia), mentre altri collegamenti sono già stati sospesi nel timore di disordini. Chiuse in precedenza le stazioni metro di Hua Lamphong, Lumphini, Sukhumvit, Phahon Yothin e Chatuchak Park, vicine alle aree interessate dalle proteste. Ieri migliaia di persone sono tornate in strada sfidando lo stato di emergenza proclamato nei giorni scorsi dalle autorità, per protestare contro il governo. (segue) (Fim)