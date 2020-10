Thailandia: sospesi i trasporti a Bangkok in vista di una nuova giornata di proteste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento popolare a guida studentesca è tornato a protestare anche contro la repressione violenta delle manifestazioni effettuata dalla polizia, che anche venerdi ha fatto uso di cannoni ad acqua e in settimana ha arrestato 50 attivisti, fra i quali gli organizzatori delle manifestazioni. Ieri a Bangkok le proteste avevano tre luoghi di raduno a Bangkok: l'incrocio Lat Phrao, situato vicino al centro commerciale Central Plaza Ladprao, al ministero dell'Energia e alla sede della compagnia statale di Petrolio e gas Ptt; la grande rotatoria Wong Wian Yai a Thonburi, sulla sponda occidentale del fiume Chao Phraya (dove si trova una statua del re Taksin) e l'incrocio di Udomsuk situtato nella parte occidentale della città vicino ad un'area commerciale e considerata una delle principali porte d'accesso ad altre città come Chonburi, Rayong e Pattaya. Alcuni manifestanti si sono colorati di blu, in segno di protesta contro il liquido di quel colore iniettato nei cannoni ad acqua con i quali la polizia ha respinto i manifestanti, e che secondo molti provoca irritazioni alla pelle ed agli occhi. (segue) (Fim)