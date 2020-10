Libia: le forze Haftar mettono in guardia da un possibile attacco del Gna a Sirte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), comandato dal generale Khalifa Haftar, ha messo in guardia le forze alleate al Governo di accordo nazionale (Gna) di Fayez al Sarraj dall'attaccare le regioni di Sirte e Jufra. Il portavoce dell'Lna, Ahmed al Mismari, ha detto che l'esercito ha ricevuto “informazioni confermate” sui preparativi delle “milizie criminali e terroristiche” per un attacco al fronte. L’ufficiale della Cirenaica ha detto che i gruppi armati affiliati al Gna, l’organo esecutivo di Tripoli riconosciuto dalle Nazioni Unite e sostenuto militarmente dalla Turchia, starebbero “mobilitando le loro forze e conducendo missioni di ricognizione avanzate” per spiare l’Lna, la coalizione di milizie della Cirenaica sostenute da Emirati Arabi Uniti, Egitto e Russia, in vista di un’offensiva. “L’Esercito nazionale libico è pronto a rispondere a qualsiasi attacco e invita l'altra parte a porre fine alle sue provocazioni”, ha detto Al Mismari, citato dal quotidiano panarabo edito a Londra di proprietà saudita “Asharaq al Awsat”. (segue) (Lit)