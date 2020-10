Energia: Cattura e stoccaggio della CO2, cos'è e perché conviene all'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo Ccs: perché è fondamentale per la transizione energetica? - Come spiega ad "Agenzia Nova" Luigi Ciarrocchi, direttore Ccus e Forestry di Eni, il processo di cattura e stoccaggio della CO2 è di fondamentale importanza per consentire di incidere sulle cosiddette emissioni "hard to abate" (letteralmente difficili da abbattere), che costituiscono oggi il 20 per cento delle emissioni globali e per le quali non esistono alternative di riduzione. "Non agire immediatamente per sequestrare queste emissioni significa continuare ad immettere in atmosfera enormi volumi di gas climalteranti". Osserva Ciarrocchi. Senza l'impiego della Ccus non è possibile evitare queste emissioni tipiche di alcuni settori particolarmente energivori come acciaierie e cementifici come illustrato anche dal recente rapporto della Agenzia Internazionale dell'Energia (Iea) che prevede che la Ccs dovrà contribuire per circa il 10 per cento alla necessaria riduzione delle emissioni entro il 2050, e che senza questo contributo sarà quasi impossibile raggiungere gli obiettivi. Il processo della Ccs, come spiega Ciarrocchi, prevede l'utilizzo di una serie di tecnologie consolidate per la cattura, la concentrazione e la compressione dell'anidride carbonica emessa dai grandi impianti, proseguendo poi con il trasporto, preferibilmente via condotte ma anche con autobotti o navi, verso i siti di stoccaggio dedicati dove avviene la re-iniezione in giacimenti di gas esauriti, come è appunto il caso per l'offshore Ravennate. Come osserva Ciarrocchi, questi giacimenti hanno contenuto gas ad elevate pressioni per milioni di anni e nel processo di stoccaggio viene re-iniettata CO2 fino a raggiungere volumi e pressioni inferiori a quelli del gas naturale inizialmente contenuto. In questo modo la CO2 stoccata all'interno dei giacimenti può essere contenuta in modo totalmente sicuro e permanente. La Ccs è una tecnologia matura e sicura che sfrutta l'esperienza acquisita con l'attività di stoccaggio del gas naturale iniziata già nel 1915 con la realizzazione del primo impianto in Canada. In Italia, Eni è stato un precursore nel settore dello stoccaggio del gas naturale con l'avvio nel 1964 del primo campo di stoccaggio a Cortemaggiore, in Emilia, tuttora in esercizio. In Italia si contano oggi 14 siti e 400 pozzi di stoccaggio, con una capacità operativa di oltre 14 miliardi di Sm3 (standard metro cubo). (segue) (Res)