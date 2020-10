Energia: Cattura e stoccaggio della CO2, cos'è e perché conviene all'Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovi materiali per l'edilizia - Alla fase di stoccaggio, nota come Ccs, si affianca quella di utilizzo, la cosiddetta Ccu (Carbon capture and utilisation), concorrendo a formare l'insieme di tecnologie identificate con l'acronimo Ccus (Carbon capture, utilisation and storage). Ciarrocchi spiega che dalla CO2 catturata possono essere ricavate materie prime da utilizzare nel comparto cementizio, alimentare o energetico e in questo settore Eni è tra le prime aziende al mondo. Una delle forme di utilizzo individuate da Eni è quella della mineralizzazione della CO2 attraverso l'olivina, minerale appartenente ai nesosilicati, che combinandosi con l'anidride carbonica concorre alla produzione di un composto dalle caratteristiche superiori che può essere utilizzato nell'industria del cemento. "Il beneficio di questa tecnologia è duplice, perché si abbattono le emissioni dirette immagazzinando la CO2 nel materiale, e si evitano altre emissioni indirette riducendo la necessità di produrre le corrispondenti quantità di cemento" osserva Ciarrocchi. (segue) (Res)