Energia: Cattura e stoccaggio della CO2, cos'è e perché conviene all'Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di idrogeno blu e di alghe per l'alimentazione e l'energia - Un'altra tipologia di impiego, già sperimentata con successo da Eni, è la produzione di farina algale tramite la coltura di micro alghe con la tecnologia di biofissazione, nella quale la CO2 catturata e la luce opportunamente intensificata alimentano la fotosintesi ed il processo di crescita rapido di questi micro-organismi. La biomassa vegetale prodotta, raccolta ed essiccata, può essere utilizzata come prodotto o componente per le filiere agroindustriali, alimentari e/o nutraceutiche (per nutraceutici si intendono i principi nutritivi contenuti negli alimenti che hanno effetti benefici sulla salute), oppure essere utilizzata per estrarne olio da inserire nel ciclo produttivo delle raffinerie, mentre l'acqua viene riciclata nel processo. Lo stoccaggio di CO2 può aprire inoltre la strada allo sviluppo di impianti di produzione di idrogeno "blu", ovvero la produzione di idrogeno dal gas naturale che prevede la cattura dell'anidride carbonica nel processo di produzione. L'idrogeno svolgerà un ruolo fondamentale nel futuro paradigma dell'energia e in tale cornice l'idrogeno blu può essere disponibile immediatamente ad un prezzo competitivo rispetto ad altre modalità di produzione, garantendo una fornitura stabile e sicura. Come tale, rappresenta uno strumento fondamentale per consentire di ridurre significativamente l'impronta carbonica e preparare il mercato in attesa della maturità commerciale dell'idrogeno verde, cioè quello prodotto totalmente da energie rinnovabili attraverso l'elettrolisi dell'acqua. "L'idrogeno blu non è quindi in contrapposizione con quello verde, anzi è in grado di promuovere lo sviluppo del mercato, delle filiere e delle infrastrutture che faciliteranno l'utilizzo e la diffusione dell'idrogeno verde" osserva Ciarrocchi. (segue) (Res)