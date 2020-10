Energia: Cattura e stoccaggio della CO2, cos'è e perché conviene all'Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo dei siti "offshore e del polo chimico di Ravenna - In questo contesto il progetto "Adriatic Blue" di Ravenna consentirà di aprire la strada ad un settore che fornirà un contributo importante nel percorso di decarbonizzazione e di transizione energetica italiana, mantenendo e valorizzando la filiera esistente e promuovendone nuove ad elevato contenuto tecnologico. Il Progetto "Adriatic Blue" si configura come una piattaforma, aperta a terzi, abilitante lo sviluppo di ulteriori progetti di cattura della CO2, chiave per la decarbonizzazione dell'economia nazionale, in particolare per le attività "hard to abate". La capacità di stoccaggio di CO2 nei giacimenti di gas naturale situati nell'offshore Adriatico antistante Ravenna è stata valutata in 350 milioni di tonnellate, con un potenziale di ulteriori 150 milioni di tonnellate. La prima fase prevede la cattura e lo stoccaggio di parte delle emissioni provenienti dalle centrali a gas di Casal Borsetti e del polo chimico di Versalis di Ravenna. L'avvio è previsto entro il 2021 a valle dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni. Il giacimento individuato per lo stoccaggio di CO2 è quello di Porto Corsini Mare Ovest, che afferisce alla centrale di Casalborsetti. Il campo, oltre ad essere prossimo al polo industriale di Ravenna, si trova nella fase matura del suo ciclo produttivo e presenta caratteristiche di giacimento idonee allo stoccaggio. Per la successiva fase di sviluppo, il contributo alla cattura di CO2 verrà oltre che dal sito Eni di Ravenna anche dagli impianti di Ferrara, Mantova ed eventuali altri siti. (Res)