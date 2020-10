Usa: Trump su Biden, se vince ritarderà il vaccino e prolungherà la pandemia di Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una vittoria del candidato democratico alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti, Joe Biden, potrebbe far peggiorare la situazione sanitaria legata alla pandemia di coronavirus nel Michigan, così come in tutto il paese. Ne è convinto il presidente uscente Donald Trump, che nel comizio tenuto a Muskegon, nel Michigan, ha detto ai suoi sostenitori che "i Democratici freneranno la nostra ripresa con un blocco non scientifico e draconiano, come sta facendo in questo momento il vostro governatore (Gretchen Whitmer)". "Un tipo come Biden e i Democratici vogliono tenere il Michigan chiuso a chiave, serrato e sbarrato agli affari, danneggiando gravemento lo Stato", ha detto Trump citato dai media locali, ripetendo "Biden chiuderà il paese, ritarderà il vaccino e prolungherà la pandemia" di coronavirus negli Stati Uniti. Commentando le osservazioni di Trump, il governatore Whitmer ha dichiarato su Twitter essere impegnato a cercare di salvare le vite degli statunitensi. (Nys)