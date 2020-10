Covid: Gelmini, parlamento non deve chiudere, voto a distanza extrema ratio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non abbiamo mai chiesto il blocco dei lavori parlamentari e restiamo contrari al voto a distanza: sia, come ha detto Antonio Tajani, l'extrema ratio. Non si può sospendere la democrazia in un momento così complicato". Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un'intervista ad "Avvenire". "Introduciamo dei correttivi. Decongestioniamo il lavoro dell'Aula. Portiamo all'ordine del giorno solo i provvedimenti più urgenti - continua -. Ma ora - insisto - la democrazia non va sospesa. Il piano? Fissare tempi certi e scaglionati per le votazioni, in modo da evitare gli assembramenti. Ma il lavoro deve andare avanti, perché ci sono questioni che non si possono mettere tra parentesi". Che cosa le viene in mente? "L'immediato stop delle cartelle esattoriali. Blocco subito e fino alla fine della pandemia, fino a quando il Covid farà male. Poi una lunga rateizzazione. Ci sono milioni di famiglie provate da una economia al collasso. Ci sono attività che chiudono, posti di lavoro che spariscono. Aggiungere un altro insopportabile stress psicologico è disumano. Oggi non ci sono soldi, il Paese non regge un nuovo colpo". Poi pace fiscale? "Questo governo e questa maggioranza non la faranno mai. Quando vincerà il centrodestra, sarà il nostro primo atto di governo".(Rin)