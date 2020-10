© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella manovra di Bilancio, approvata stanotte dal Consiglio dei ministri, "ci sono altri 4 miliardi per il Servizio sanitario nazionale. È la strada giusta. Chiudiamo definitivamente la stagione dei tagli e ricominciamo ad investire sulla cosa più preziosa che abbiamo". Lo afferma, in una nota, il ministro della Salute, Roberto Speranza. (Com)