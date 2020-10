Roma: controlli anti Covid, 350 controlli, tre locali chiusi e 6 denunce per furto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due serate dedicate ai servizi straordinari di controllo del territorio da parte della polizia di Stato disposti dal Questore di Roma nelle zone di Ponte Milvio, San Lorenzo, Trastevere, Fidene, Campo de' Fiori, Rione Monti, Testaccio San Giovanni e Pigneto, finalizzati ad assicurare un'azione di controllo per prevenire comportamenti che possano rivelarsi non in linea con le precauzioni e le altre cautele per il Covid-19. Durante i servizi anti movida sono stati registrati numerosi assembramenti e gli agenti hanno invitato tutti a mantenere il distanziamento sociale oltre a utilizzare i dispositivi di protezione. In totale sono state controllate 354 persone: una è stata denunciata per il furto di un cellulare nel rione Trastevere; a Ponte Milvio 5 ragazzi di etnia serbo-bosniaca sono stati denunciati per furto aggravato e possesso di arnesi atti allo scasso. Inoltre è stato segnalato un ragazzo per assunzione di sostanza stupefacenti; sequestrati alcuni grammi di cocaina, hashish e marijuana. Due persone sono state multate per il mancato uso della mascherina. (segue) (Rer)