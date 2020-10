Roma: controlli anti Covid, 350 controlli, tre locali chiusi e 6 denunce per furto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state controllate anche 27 auto e multato un parcheggiatore abusivo. Gli agenti della polizia di Stato hanno effettuato verifiche anche presso 57 attività commerciali: nella prima attività, un ristorante discoteca di via Monte Testaccio, il titolare è stato sanzionato per violazioni alle disposizione anti Covid-19, in quanto non risultavano rispettate le distanze interpersonali tra gli avventori e non era assicurata l'igienizzazione e la sanificazione degli ambienti: disposta la chiusura provvisoria per 2 giorni; in un'altra, sempre un ristorante di via Monte Testaccio è stato sanzionato il titolare poiché ha protratto l'attività oltre le 21 in assenza di consumazioni al tavolo, nonché per consumazioni sul posto sul posto dopo le ore 21. E' stata disposta infine la chiusura provvisoria per 2 giorni ad un B&b del quartiere Trastevere, anche in riferimento ad alcune violazione delle disposizioni anti Covid-19. (Rer)