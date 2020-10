Algeria: l’esercito chiede di sostenere il referendum costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di stato maggiore dell'Esercito algerino, generale Said Chengriha, ha chiesto di sostenere la nuova Costituzione per contrastare i "cospiratori", sollecitando un'ampia partecipazione al voto del referendum costituzionale previsto il primo novembre. Durante una visita con i leader e i comandanti della prima regione militare (che comprende Blida e la capitale Algeri), Chengriha, 75 anni, ha definito il referendum come “un'opportunità per i giovani di fare la storia” e determinare il destino del loro Paese secondo le proprie ambizioni. Il voto referendario rappresenta secondo il generale anche un'opportunità per gli algerini di “unirsi all'esercito contro i cospiratori”, senza tuttavia fornire dettagli o menzionare nomi. Le autorità civili e militari hanno denunciato più volte presunte cospirazioni straniere portate avanti da attori locali, nell’intento di sabotare qualsiasi progetto politico di rilievo. (segue) (Res)