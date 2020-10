Algeria: l’esercito chiede di sostenere il referendum costituzionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova Costituzione viene promossa come la soluzione a molti problemi politici ed economici che il paese deve affrontare. La dichiarazione di Chengriha, sottolinea il quotidiano panarabo edito a Londra “Ahsarq al Awsat”, sembrerebbe confermare i sospetti dell'opposizione sulle presunte ingerenze dell'esercito nella politica e nel governo civile. Nel frattempo, il capo del maggiore partito islamico, il Movimento per la società per la pace, Abderrazak Makri, ha denunciato il sostegno del governo francese al referendum, spiegando che l’endorsment di Parigi è un motivo sufficiente per votare contro. Durante l'incontro del movimento ad Algeri, Makri ha affermato che la Francia continua a interferire negli affari politici, economici e culturali algerini, chiedendosi perché un ministro francese elogi la riforma della Costituzione algerina. Makri si riferiva alla recente visita in Algeria del ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian, durante la quale ha discusso degli emendamenti costituzionali algerini. (segue) (Res)