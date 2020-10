Algeria: l’esercito chiede di sostenere il referendum costituzionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Francia non può astenersi dall'interferire negli affari dell'Algeria, perché la cultura e la mentalità coloniali continuano a prevalere a Parigi", ha detto Makri. L’esponente politico islamico ha denunciato che al suo partito è stato vietato di condurre campagne contro il referendum, in una evidente soppressione delle libertà da parte dell'autorità. Giovedì scorso, 15 ottobre, il capo della diplomazia francese ha detto alla stampa, dopo aver incontrato il presidente Abdelmadjid Tebboune, che gli algerini si stanno avvicinando a una fase importante che consentirà loro di votare il referendum. Le Drian ha affermato che Tebboune ha espresso la volontà di modificare le istituzioni statali, rafforzare la governance e l'equilibrio tra poteri e libertà. Il capo della diplomazia di Parigi ed ex ministro della Difesa ha inoltre sottolineato che solo gli algerini possono realizzare le aspirazioni del movimento di protesta popolare noto come “Al Hirak”. (segue) (Res)