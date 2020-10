Algeria: l’esercito chiede di sostenere il referendum costituzionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto sul progetto di revisione costituzionale in Algeria si terrà il prossimo primo novembre. Non è previsto alcun quorum e l'esito appare scontato: il "sì" dovrebbe vincere con una larga maggioranza. La scelta della data non è casuale: nella stessa giornata si celebra l’inizio della guerra di liberazione dal dominio coloniale della Francia ed è prevista l’inaugurazione della nuova Grande Moschea di Algeri, il terzo luogo di culto musulmano più grande al mondo e il primo del continente africano. Dall'inizio delle manifestazioni del 22 febbraio 2019, tra le richieste più popolari c'è l'applicazione di una nuova costituzione per dare vita a una “nuova Algeria”. Nonostante la revisione costituzionale introduca diverse novità, incluse alcune aperture rilevanti sul fronte delle libertà di associazioni, gran parte della popolazione guarda con diffidenza a una manovra percepita più come una concessione dall’alto che come il frutto di una vera concertazione nazionale. (segue) (Res)