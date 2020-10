Algeria: l’esercito chiede di sostenere il referendum costituzionale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento proposto introduce comunque diverse novità interessanti. Il capo del governo, cioè il primo ministro, avrà più poteri, i parlamentari e i presidenti potranno essere eletti solo per due mandati, mentre nella sezione dedicata ai diritti fondamentali e alle libertà il testo propone di proteggere le donne da ogni forma di violenza. Viene sancita inoltre l'autorizzazione a esercitare la libertà di riunione e di dimostrazione, nonché la libertà di stampa in tutte le sue forme, impedendo la censura. La nuova costituzione prevede inoltre importanti novità in uno dei settori chiave dell’apparato statale: quello militare. L’Esercito nazionale popolare algerino, secondo gli emendamenti proposti, potrà partecipare alle operazioni al di fuori del territorio nazionale o partecipare a forze internazionali, come le forze delle Nazioni Unite e l'Unione africana. Si tratterebbe di una novità assoluta: l'ultima volta che l'esercito algerino è intervenuto al di fuori dei suoi confini è stato nel 1973, durante la guerra dello Yom Kippur contro Israele. Dopodiché, la costituzione del 1976 ha di fatto proibito all'Esercito algerino di schierarsi al di fuori del paese. (Res)