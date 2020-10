Kosovo: presidente Parlamento critica parole inviato Ue Lajcak su modifica in Costituzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, ha dichiarato in un'intervista a "Dukagjini TV" che l'Associazione/Comunità dei comuni a maggioranza serba non costituisce una questione tecnica, ricordando che che la Corte costituzionale del Kosovo si è già pronunciata in merito. "Siamo obbligati a metterlo in atto. Il Kosovo non ha l'obbligo di compiere ulteriori passi sulla questione. Qualsiasi spostamento al di là di tale quadro significherebbe una Republika Srpska in Kosovo; sarebbe un duro colpo per la statualità del Kosovo, soprattutto considerando che la Serbia non si dice pronta a riconoscere l'indipendenza di Pristina", ha detto Thaci. Il presidente ha ribadito che l'Associazione/Comunità sarà istituita in linea con la Costituzione del Kosovo e che non avrà competenze esecutive. Thaci ha poi affermato che il dialogo facilitato dall'Ue tra Kosovo e Serbia a Bruxelles deve concentrarsi solo sul riconoscimento reciproco e non scivolare in un dialogo tecnico. (segue) (Kop)