Frosinone: Cdm, superato dissenso Mibact su discarica di Roccasecca

- Il Consiglio dei ministri, vista la nota della Regione Lazio del 18 giugno 2020, ai sensi dell'articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990, ha deliberato il superamento del dissenso del ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo, manifestato nel corso del procedimento di valutazione di impatto ambientale (Via) del progetto di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi (Bacino V) sita nel comune di Roccasecca (Fr), in località Cerreto.(com)