Governo: tutte le nomine del Consiglio dei ministri (2)

Su proposta di Conte, viste le delibere del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, è stata deliberata la nomina a presidente aggiunto della stessa Corte del presidente di sezione Raffaele Dainelli, nonché a procuratore generale del presidente di sezione Angelo Canale. Su proposta di Conte, vista la designazione dell'Unione italiana del lavoro (Uil), la nomina di Paolo Carcassi a componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel), in rappresentanza della categoria "lavoratori dipendenti", in sostituzione di Antonio Foccillo.