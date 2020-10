Governo: tutte le nomine del Consiglio dei ministri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su proposta del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, il Consiglio dei ministri ha deliberato il collocamento a disposizione del prefetto Giovanna Stefania Cagliostro per assumere l'incarico di commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, cessando dalla posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Infine, su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, è stata approvata la nomina di Nicola Zaccheo a presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti e di Carla Roncallo e Francesco Parola a componenti della medesima Autorità. (com)