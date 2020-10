Governo: Cdm, esaminate quattro leggi regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sono state impugnate la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 9 del 19/08/2020, recante "Disposizioni collegate all'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022"; la legge della Regione Puglia n. 28 del 20/08/2020, recante "Promozione di un circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare in attuazione di un modello di economia solidale nel sistema delle imprese"; la legge della Regione Puglia n. 29 del 20/08/2020, recante "Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e patrimonio regionale) e disposizioni varie". Infine, il Consiglio dei ministri ha deliberato la rinuncia all'impugnativa della legge della Regione siciliana n. 4 del 3 marzo 2020, recante "Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18", in quanto la Regione, con successiva legge regionale, ha modificato le disposizioni impugnate adeguandole alla normativa statale di riferimento. (com)