Bolivia: Tribunale supremo elettorale non fornirà dati provvisori elezioni, sistema non affidabile

- Il Tribunale supremo elettorale della Bolivia (Tse) ha deciso che non verrà diffuso nessun conteggio provvisorio alla chiusura dei seggi per le elezioni generali e presidenziali che si svolgono oggi. Lo ha annunciato nella notte, giustificando l'inattesa decisione con il funzionamento difettoso del sistema denominato Direpre. "I risultati delle prove effettuate in queste settimane non ci permettono avere la sicurezza di una diffusione completa dei dati che dia sicurezza al paese, e per questo, per serietà tecnica e motivati dalla responsabilità nei confronti del paese, il Tse ha deciso di ritirare il Direpre dalla giornata di votazione" ha detto il presidente del Tse Romero in una conferenza stampa. "Non vogliamo generare incertezza in un clima di forte polarizzazione politica, di suscettibilità, e di sfiducia nel sistema di risultati provvisori il cui fine è informativo" ha aggiunto Romero, chiarendo quindi che "il risultato del processo elettorale del 2020 si baserà esclusivamente su un computo che sarà trasparente, sicuro e verificabile" e che il risultato definitivo non sarà disponibile presumibilmente prima di lunedì. Romero ha dichiarato inoltre che la decisione è stata giudicata dalle missioni ufficiali di osservatori internazionali come "adeguata e ragionevole". (segue) (Brb)