Bolivia: Tribunale supremo elettorale non fornirà dati provvisori elezioni, sistema non affidabile (2)

- Le prime reazioni alla decisione del Tse sono state contrastanti. Uno dei due principali candidati alla vittoria, il leader del partito Comunidad Ciudadana (Cc) ed ex presidente Carlos Mesa, ha espresso la sua approvazione alla decisione del Tribunale elettorale. "Capiamo le ragioni per le quali è stata presa questa decisione, privilegiando l'affidabilità e la sicurezza dei risultati", si legge in una nota ufficiale del Cc. Nessun comunicato ufficiale invece è stato emesso fino ad ora da parte del Movimiento al socialismo (Mas), il partito dell'ex presidente Evo Morales, il cui candidato, Luis Arce, è accreditato di buone possibilità di vittoria al primo turno. Prima della decisione del Tse di sopprimere il Direpre, Arce aveva criticato apertamente il sistema denunciando la sua "mancanza di trasparenza". A esprimere la sua "preoccupazione" per la decisione del Tse è stato invece lo stesso Evo Morales, che sui suoi social ha affermato che "questa decisione presa all'ultimo momento fa emergere dubbi sulle sue intenzioni". (segue) (Brb)