Bolivia: Tribunale supremo elettorale non fornirà dati provvisori elezioni, sistema non affidabile (4)

- La profonda spaccatura interna al paese, reduce da lunghi anni di governi Morales, si è riflessa nei numerosi episodi di violenza di questi mesi, soprattutto tra fazioni del Mas e seguaci del leader ultra conservatore Luis Camacho. A cercare di scongiurare il pericolo di una scalata ulteriore della tensione è stata oggi l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet. In un messaggio rivolto alle autorità e gli attori politici della Bolivia, Bachelet ha invitato ad "evitare che tensioni e disordini possano incidere sul regolare svolgimento delle elezioni presidenziali di domenica". "Saluto la determinazione del popolo boliviano nel partecipare alle elezioni", ha detto l'alto commissario, sottolineando che "tutti dovrebbero poter esercitare il diritto al voto in pace, senza intimidazioni né violenze". Desta preoccupazione, secondo il rappresentante Onu, il linguaggio "incendiario" adottato negli ultimi giorni di campagna elettorale così come il crescente numero di minacce e aggressioni fisiche registrate con l'approssimarsi della scadenza elettorale. "Nessuno vuole che si ripetano gli eventi dell'anno scorso, che dettero origine a numerose violazioni dei diritti umani, tra cui si contano almeno 30 morti e oltre 800 feriti - e che, in ultima istanza, tutti perdono", ha aggiunto (segue) (Brb)