Bolivia: Tribunale supremo elettorale non fornirà dati provvisori elezioni, sistema non affidabile (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se si riuscirà a scongiurare il risorgere della violenza, l'appuntamento elettorale di oggi dovrebbe sancire ad ogni modo il ritorno di un governo democraticamente eletto in Bolivia dopo un anno di profonda crisi istituzionale. Il governo ad interim di Jeanine Anez - che ha assunto il mandato il 12 novembre dopo la rinuncia di Morales e dello "stato maggiore" del Mas, anche su pressione delle Forze armate -, doveva inizialmente traghettare il paese a nuove elezioni in pochi mesi. Il sopraggiungere della pandemia del nuovo coronavirus ha fatto slittare la data delle elezioni fino al 18 ottobre, consentendo ad Anez di mantenersi al potere molto più a lungo del previsto. Nel corso degli ultimi dodici mesi si è assistito ad un costante braccio di ferro tra il governo ed il parlamento (Assemblea nazionale plurinazionale) rimasto sotto controllo della maggioranza del Mas. In questo contesto molte delle misure adottate dall'esecutivo non venivano ratificate dall'Assemblea nazionale così come leggi approvate in parlamento sono state ignorate dall'esecutivo, dando luogo ad una paralisi istituzionale risolta spesso attraverso decreti unilaterali del governo. (segue) (Brb)