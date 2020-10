Bolivia: Tribunale supremo elettorale non fornirà dati provvisori elezioni, sistema non affidabile (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle principali novità dello scenario politico post-elettorale della Bolivia sarà in qualsiasi caso l'emarginazione di Evo Morales e di suoi rappresentanti dai ruoli di potere. Anche un eventuale futuro governo del Mas non dovrà infatti contare con uomini del gabinetto dell'ex presidente Evo Morales. Ad affermarlo è stato lo stesso candidato alla vicepresidenza per il Mas, David Choquehuanca. "Il nostro popolo ci sta chiedendo questo, ci dev'essere un rinnovamento, daremo una possibilità ai giovani" ha dichiarato Choquehuanca, secondo il quale "le organizzazioni sociali, gli stessi contadini e gli operai ci chiedono che gli ex ministri non devono tornare perché c'era prepotenza". Choquehuanca ha quindi definito come una "seconda tappa del processo di cambiamento del paese" quella che inizierà dopo le elezioni di ottobre. In questa tappa dobbiamo "governare ascoltando il popolo, non ci dev'essere prepotenza delle autorità". A sancire il distaccamento del "nuovo" Mas del leader "cocalero", anche la totale assenza di riferimenti alla sua figura durante il comizio di chiusura di campagna di Luis Arce tenuto questa settimana. (segue) (Brb)